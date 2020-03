video Sara Alivesi 19:47 A tutte le mamme, l´incoraggiamento di Franca Masu



In questo inedito contesto, Alguer.it, SassariNews.it e tutte le edizioni locali del network, aprono lo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura, alla musica. Il pensiero di Franca Masu va alla delicata situazione che attraversa il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell´ospedale di Alghero. Con la sua inconfondibile voce vellutata porta un incoraggiamento a tutte le mamme ed a tutti i bambini che vogliono venire al mondo. Ed il grazie ai medici in prima linea