Red 8:24 Covid-19: Lapia vuole un consulente per l´emergenza Dopo l’appello rivolto la scorsa settimana al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, affinché nomini un commissario per gestire l’emergenza Covid-19, la parlamentare sarda del Movimento 5 stelle si rivolge ancora al governatore dell´Isola







«Non siamo in Cina, ma in Sardegna abbiamo bisogno di una figura autorevole, che affianchi la Regione, sia l’interfaccia dell’Unità di crisi, faccia da raccordo tra le aziende sanitarie e si confronti con gli operatori in prima linea. Se preferisce, non chiamiamolo “commissario”, ma “consulente” e lo scelga il presidente Solinas», insiste il deputato pentastellato.



«Non serve un supereroe, ma una persona che sia riconosciuta e apprezzata nell’ambiente medico-scientifico nazionale per le sue doti e non per l’appartenenza politica. Ammettere di aver bisogno di aiuto non è una sconfitta - conclude Lapia - ma un grande gesto di responsabilità nell’interesse dei Sardi. Siamo sicuri che il presidente della Regione ha questo come obiettivo, ci aspettiamo che a breve prenda una decisione in tal senso».



Nella foto: la deputata Mara Lapia Commenti NUORO - Dopo l’appello rivolto la scorsa settimana al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, affinché nomini un commissario per gestire l’emergenza Covid-19, la parlamentare sarda del Movimento 5 stelle Mara Lapia si rivolge ancora al governatore dell'Isola. «E’ impossibile affrontare e sconfiggere un nemico così rapido e subdolo, se ci sono eserciti con le armi spuntate, con troppi generali, disposizioni assenti o contraddittorie, istituzioni che procedono in ordine sparso, all’insegna del tutti contro tutti», afferma Lapia.«Non siamo in Cina, ma in Sardegna abbiamo bisogno di una figura autorevole, che affianchi la Regione, sia l’interfaccia dell’Unità di crisi, faccia da raccordo tra le aziende sanitarie e si confronti con gli operatori in prima linea. Se preferisce, non chiamiamolo “commissario”, ma “consulente” e lo scelga il presidente Solinas», insiste il deputato pentastellato.«Non serve un supereroe, ma una persona che sia riconosciuta e apprezzata nell’ambiente medico-scientifico nazionale per le sue doti e non per l’appartenenza politica. Ammettere di aver bisogno di aiuto non è una sconfitta - conclude Lapia - ma un grande gesto di responsabilità nell’interesse dei Sardi. Siamo sicuri che il presidente della Regione ha questo come obiettivo, ci aspettiamo che a breve prenda una decisione in tal senso».Nella foto: la deputata Mara Lapia