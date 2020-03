Red 22:16 Rette Asilo nido: «soddisfatti di essere stati ascoltati» «Esprimiamo pubblicamente soddisfazione nel vedere l’Amministrazione Conoci seguire la nostra l’indicazione sulle rette dell’asilo nido». Questa la prima reazione del Centrosinistra algherese dopo la decisione della Giunta Conoci di sospendere i pagamenti delle rette dell´asilo e del rimborso della retta di marzo, pagata ma, di fatto, “non goduta”, a causa della serrata generale dovuta al Covid-19







«Nei momenti emergenziali, come quello che stiamo vivendo, i confini tra Maggioranza e Opposizione vengono meno e questo ne è l’esempio tangibile. Se ne farà una ragione chi in questi giorni ha tentato di mettere il bavaglio alle forze di Opposizione o chi in maniera strumentale e penosa è arrivato ad affermare che le nostre posizioni politiche fossero spinte da velleità d’immagine. Ci teniamo a ripeterlo ancora una volta tutte le nostre proposte politiche sono portatrici di interesse collettivo e mosse dalla volontà di tutelare i nostri concittadini e le imprese della città. Ed è per questo che ora ci aspettiamo seguito anche per le altre nostre indicazioni, soprattutto quelle finanziarie come il dimezzamento della Tosap e la rimodulazione della Tari», concludono gli esponenti del Centrosinistra locale. Commenti ALGHERO - «Esprimiamo pubblicamente soddisfazione nel vedere l’Amministrazione Conoci seguire la nostra l’indicazione sulle rette dell’asilo nido». Questa la prima reazione del Centrosinistra algherese dopo la decisione della Giunta Conoci di sospendere i pagamenti delle rette dell'asilo e del rimborso della retta di marzo [LEGGI] , pagata ma, di fatto, “non goduta”, a causa della serrata generale dovuta al Covid-19.«Abbiamo richiesto formalmente e sulla stampa il rimborso per il servizio non goduto nel mese di marzo e la sospensione delle possibili future richieste [LEGGI] ed è esattamente questo che l’assessore Salaris oggi ha fatto. A lei va il nostro ringraziamento pubblico per la sensibilità dimostrata e per la celerità con cui ha voluto dar seguito al potere di indirizzo proprio dei consiglieri comunali, seppur di Minoranza», dichiarano Valdo Di Nolfo (Sinistra in Comune), Ornella Piras e Raimondo Cacciotto (Futuro Comune), Gabriella Esposito, Mario Bruno e Pietro Sartore (Lista X Alghero) e Mimmo Pirisi (Partito democratico).«Nei momenti emergenziali, come quello che stiamo vivendo, i confini tra Maggioranza e Opposizione vengono meno e questo ne è l’esempio tangibile. Se ne farà una ragione chi in questi giorni ha tentato di mettere il bavaglio alle forze di Opposizione o chi in maniera strumentale e penosa è arrivato ad affermare che le nostre posizioni politiche fossero spinte da velleità d’immagine. Ci teniamo a ripeterlo ancora una volta tutte le nostre proposte politiche sono portatrici di interesse collettivo e mosse dalla volontà di tutelare i nostri concittadini e le imprese della città. Ed è per questo che ora ci aspettiamo seguito anche per le altre nostre indicazioni, soprattutto quelle finanziarie come il dimezzamento della Tosap e la rimodulazione della Tari», concludono gli esponenti del Centrosinistra locale.