Da Alghero, Londra, Barcellona, Torino è quarantena musicale

Loro sono un gruppo di ragazzi algheresi che vivono fra Londra, Barcellona, Torino e Alghero. Hanno deciso di fare un video per illuminare un po questi giorni bui di quarantena e far sorridere le persone a suon di musica. In questo inedito contesto, Alguer.it, SassariNews.it e tutte le edizioni locali del network, aprono lo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura, alla musica: ecco Rocket Man per la celebre #stayhome edition.