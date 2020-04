video Cor 21:44 Mattia Uldanck, beat and sax per l´anima



In questo inedito contesto, Alguer.it, SassariNews.it e tutte le edizioni locali del network, aprono lo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura, alla musica. Il suono è di Mattia Uldanck, un vero artista della musica. Ecco il beat and sax inedito per questi giorni di quarantena. Guarda e condividi il video su Alguer.tv