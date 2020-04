Cor 19:13 Solidarietà col simbolo di partito

Oggi, dopo che la minoranza in consiglio comunale è intervenuta (unitamente a tanti privati cittadini, devo dire) censurando tale aspetto, accusando chiaramente il Partito Sardo d’Azione di Alghero di “caduta di stile” o di infangare il Partito medesimo, ritengo doveroso, perlomeno, un chiarimento. Ad Alghero esiste, dal 1995, la sezione “Anselmo Contu”. Mai questa sezione ha accostato il nome del partito ad iniziative che non fossero politiche: le iniziative benefiche – e sono state tante – le hanno sempre portate avanti i singoli tesserati, personalmente, quasi sempre in maniera anonima. Oggi, all’improvviso, scopriamo che esisterebbe, in Alghero, una seconda sezione del PSd'Az, intitolata ad "Antoni Simon Mossa", che non risulta abbia mai intrapreso alcuna iniziativa politica, che non è dato sapere da chi sia rappresentata, ma che utilizza il simbolo del Partito per abbinarlo ad iniziative dal sapore di propaganda. Senza scomodare Emilio Lussu o Mario Melis, ritengo sia sufficiente chiarire che la sezione Anselmo Contu, da me rappresentata, non ha intrapreso, in questo drammatico periodo, alcuna iniziativa di proselitismo. Gli amici della sezione Anselmo Contu, così come tutti coloro che ne hanno la possibilità - al di là dell’appartenenza politica - sono impegnati nella solidarietà, nel mutuo soccorso, silenziosamente. Impegniamoci a rispettare le prescrizioni nazionali, regionali e locali, aiutiamoci reciprocamente, aiutiamo chi ne ha bisogno, usciamo da questa gravissima situazione: per la propaganda aspettiamo tempi più lievi, facciamola in periodi più opportuni. Ora chi deve governare lo faccia, lasci la propaganda ai periodi elettorali». Così Giuliano Tavera, segretario del Psd'Az di Alghero, censura pesantemente il nascituro circolo dopo l'iniziativa solidaristica col simbolo di partito, rappresentato ad Alghero - anche se ancora manca l'ufficialità - dal consigliere comunale Roberto Trova col sindaco Mario Conoci. A denunciare l´anomalia erano stati sette sette consiglieri comunali di Alghero [ Commenti ALGHERO - «Da diverso tempo, mesi ormai, quale segretario della sezione cittadina del PSd’Az di Alghero, intitolata ad “Anselmo Conntu”, mi sono astenuto e mi astengo dall’effettuare interventi pubblici. Non sono intervenuto quando il consigliere comunale eletto dal PSdAz ha attaccato un altro partito della coalizione senza motivo, rischiando di minare i rapporti con detta forza. Non sono intervenuto per stigmatizzare altri comportamenti politicamente non ortodossi tenuti dagli eletti del Psd'Az in Alghero. Lo hanno fatto altri sardisti, sempre con la condivisione della sezione. Non sono intervenuto quando ho visto la locandina di una iniziativa benefica e solidale nella quale si riproduceva il simbolo del Partito Sardo d’Azione, indicandolo quale promotore della stessa.Oggi, dopo che la minoranza in consiglio comunale è intervenuta (unitamente a tanti privati cittadini, devo dire) censurando tale aspetto, accusando chiaramente il Partito Sardo d’Azione di Alghero di “caduta di stile” o di infangare il Partito medesimo, ritengo doveroso, perlomeno, un chiarimento. Ad Alghero esiste, dal 1995, la sezione “Anselmo Contu”. Mai questa sezione ha accostato il nome del partito ad iniziative che non fossero politiche: le iniziative benefiche – e sono state tante – le hanno sempre portate avanti i singoli tesserati, personalmente, quasi sempre in maniera anonima. Oggi, all’improvviso, scopriamo che esisterebbe, in Alghero, una seconda sezione del PSd'Az, intitolata ad "Antoni Simon Mossa", che non risulta abbia mai intrapreso alcuna iniziativa politica, che non è dato sapere da chi sia rappresentata, ma che utilizza il simbolo del Partito per abbinarlo ad iniziative dal sapore di propaganda. Senza scomodare Emilio Lussu o Mario Melis, ritengo sia sufficiente chiarire che la sezione Anselmo Contu, da me rappresentata, non ha intrapreso, in questo drammatico periodo, alcuna iniziativa di proselitismo. Gli amici della sezione Anselmo Contu, così come tutti coloro che ne hanno la possibilità - al di là dell’appartenenza politica - sono impegnati nella solidarietà, nel mutuo soccorso, silenziosamente. Impegniamoci a rispettare le prescrizioni nazionali, regionali e locali, aiutiamoci reciprocamente, aiutiamo chi ne ha bisogno, usciamo da questa gravissima situazione: per la propaganda aspettiamo tempi più lievi, facciamola in periodi più opportuni. Ora chi deve governare lo faccia, lasci la propaganda ai periodi elettorali». Così Giuliano Tavera, segretario del Psd'Az di Alghero, censura pesantemente il nascituro circolo dopo l'iniziativa solidaristica col simbolo di partito, rappresentato ad Alghero - anche se ancora manca l'ufficialità - dal consigliere comunale Roberto Trova col sindaco Mario Conoci. A denunciare l´anomalia erano stati sette sette consiglieri comunali di Alghero [ LEGGI ].