Nuoro: intensificati i controlli nel weekend di Pasqua

I servizi saranno assicurati in tutte le località del territorio nuorese, in particolare nelle strade che conducono alle zone costiere a forte richiamo turistico, e rurali, con posti di controllo finalizzati a prevenire e reprimere comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la salute pubblica. Il dispositivo di prevenzione è anche integrato dalla sorveglianza dall’alto, con gli elicotteri della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Commenti NUORO - In occasione delle festività pasquali, sul territorio della provincia di Nuoro, saranno intensificati i controlli finalizzati a verificare l’osservanza dei divieti e delle limitazioni imposti per l’emergenza Covid-19. In sede di Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal prefetto Anna Aida Bruzzese, è stata disposta l’ulteriore implementazione dei dispositivi di controllo del territorio con operatori delle Forze di Polizia; controlli che, solo nel giornata di Pasquetta, saranno garantiti da 500 agenti e militari.I servizi saranno assicurati in tutte le località del territorio nuorese, in particolare nelle strade che conducono alle zone costiere a forte richiamo turistico, e rurali, con posti di controllo finalizzati a prevenire e reprimere comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la salute pubblica. Il dispositivo di prevenzione è anche integrato dalla sorveglianza dall’alto, con gli elicotteri della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.