Provinciale 81: mozione a Castelsardo

Nella foto: il consigliere comunale Franco Cuccureddu Commenti CASTELSARDO - «I consiglieri impegnano la Giunta ed il Consiglio a richiedere, con la necessaria determinazione, alla Provincia di Sassari di non procedere al declassamento del tratto della Strada provinciale 81 ed alla conseguente cessione dello stesso al Comune di Sorso per tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini di Castelsardo e dei visitatori, oltre che quelli di tutti gli altri centri del Golfo dell’Asinara». Questo il primo punto della mozione protocollata in Comune e sottoscritto da tutti i componenti del Gruppo di Opposizione, in merito alla possibilità di declassamento della strada utilizzata dai castellanesi (e da quanti vivono nel Golfo dell'Asinara, fino a Santa Teresa Gallura) per andare a Sassari, al porto di Porto Torres o all'aeroporto di Alghero.Nel documento, sottoscritto dai consiglieri Franco Cuccureddu, Maria Lucia Tirotto, Giovanni Antonio Suzzarellu, Valentina Ruiu e Giovanni Pinna, si chiede di «tutelare tale diritto alla mobilità e il diritto al soccorso sanitario più rapido possibile per salvare le vite umane dei nostri concittadini, attivando le azioni giurisdizionali necessarie per impugnare eventuali atti di declassamento e/o alienazione della Provinciale». Infine, viene chiesto «alla Provincia di Sassari ed alla Regione, ciascuno per quanto di propria competenza, la progettazione e la realizzazione del lotto della Strada provinciale 90, mantenendo le caratteristiche di strada a scorrimento veloce, da Gambalancia/Punta Tramontana fino alla rotonda della Buddi Buddi, incrocio con la Provinciale 25».Nella foto: il consigliere comunale Franco Cuccureddu