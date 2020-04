Cor 16:39 Conoci sostiene il Comitato Horeca Questa mattina una rappresentanza del Comitato di Alghero ha incontrato il Sindaco Mario Conoci. Riunione molto proficua col Primo Cittadino che è vicino al progetto e lo sostiene



Horeca Alghero. «Il settore economico del "fuori casa" algherese che reagisce e che vuole ripartire incontra il favore delle istituzioni che vogliono starci vicino e sostenerci in questo percorso» così il coordinatore Enrico Daga.

«Stamattina abbiamo incontrato il Sindaco dal quale abbiamo ricevuto un riconoscimento per l'attività svolta e per l'impegno che abbiamo profuso nell'elaborare una strategia in grado di inserirsi nel più ampio piano di sviluppo in corso con l'Unità Tecnica Operativa. Inizia la seconda fase del nostro cronoprogramma, con la presentazione dell'elaborato che contiene il percorso suddiviso in tre fasi: pronto soccorso, degenza e riabilitazione».

«Abbiamo svolto un compito importante e laborioso, i cui frutti saranno ora portati ora all'attenzione della Task Force voluta dal Comune di Alghero. Ci siamo anche noi, con la nostra proposta per affrontare la crisi post-CoronaVirus delle imprese Horeca di Alghero e ci spendiamo proponendo la nostra ricetta per uscire con caparbietà dalla crisi» cocnclude la nota stampa del comitato.