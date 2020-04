Red 10:16 Un ventilatore per il Santissima Annunziata L´Avis provinciale di Sassari ha donato l´importante strumento al Reparto di Rianimazione dell´Ospedale locale. La proposta del presidente Vincenzo Dore è stata approvata all´unanimità







Il ventilatore polmonare da trasporto a sostegno dell'attività di diagnosi e cura delle insufficienze respiratorie da destinare alla Struttura complessa di Anestesia e rianimazione dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, acquistato dalla Sago medica, azienda leader di elettromedicali, costato circa 23mila euro è già installato ed a disposizione dei sanitari del reparto. Con la determinazione dirigenziale del 15 aprile, l'Aou di Sassari ha accettato la donazione da parte dell'Avis provinciale. Venerdì, tutto il personale sanitario dell'Unità operativa di Anestesia e rianimazione, con una lettera indirizzata all'Avis sassarese, ha espresso il più sincero ringraziamento per la donazione, indicando che l'importante presidio medico sarà di notevole aiuto per l'attività quotidiana di assistenza ai malati critici. Inoltre, la lettera si conclude evidenziando che «il vostro sostegno incoraggia il nostro impegno costante nel raggiungere l'obiettivo di salute dei nostri pazienti».



SASSARI - L'Avis provinciale di Sassari non si è fermata un attimo durante l'emergenza sanitaria in corso, causata dal CoronaVirus, in quanto era fondamentale garantire comunque le scorte di emoderivati per gli ospedali del nord Sardegna. Con le dovute cautele e con le difficoltà che si son dovute affrontare, hanno continuato a svolgere il servizio con le autoemoteche a livello capillare nel territorio raccogliendo negli ultimi due mesi di emergenza, fino ad ora, circa 3mila sacche di sangue. Oltre a questo, però, una volta appresa la problematica dovuta alla carenza di ventilatori polmonari nei reparti di terapia intensiva, il Direttivo della sezione sassarese, presieduto da Vincenzo Dore, si è riunito in videoconferenza, per approvare l'acquisto di un ventilatore polmonare come quelli in uso al Reparto di Rianimazione del locale Ospedale civile.