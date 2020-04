Red 16:11 Celebrazioni 25 aprile: Corona al monumento ai caduti Domani mattina, in occasione della ricorrenza del 25 aprile, l´Amministrazione comunale di Alghero celebrerà il 75esimo anniversario della Festa della Liberazione nelle modalità previste dai provvedimenti restrittivi connessi all´emergenza sanitaria in atto







Inoltre, le disposizioni del Governo, oltre alla presenza del sindaco Mario Conoci (Autorità deponente), prevedono la partecipazione delle Associazioni partigiane e combattentistiche nelle modalità di distanziamento interpersonale compatibili con la situazione emergenziale. Inoltre, la Prefettura evidenzia «l'opportunità di agevolare il più possibile forme di intese fra le stesse Associazioni anche con l'individuazione di un'unica rappresentanza». La stessa circolare del Ministero ribadisce l'esigenza che non siano coinvolte altre autorità civili o militari, e che sia esclusa qualsiasi forma di assembramento.



«Sarà una celebrazione che si svolgerà nelle modalità emergenziali - spiega Conoci - e si terrà in forma molto ristretta, ma il sentimento della Festa sarà molto più allargato di prima e ci spinge a resistere ancora per sconfiggere questa fase che ci tiene fisicamente distanti». Domani, alle 10.30, il primo cittadino deporrà una corona d’alloro a nome di tutta la città e delle Istituzioni davanti alla lapide ai caduti di Piazza Porta Terra. Con lui, ci sarà il presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, un unico rappresentante delle associazioni combattentistiche ed un rappresentante dell'Anpi.



Nella foto: il sindaco Mario Conoci Commenti ALGHERO – Domani mattina (sabato), in occasione della ricorrenza del 25 aprile, l'Amministrazione comunale di Alghero celebrerà il 75esimo anniversario della Festa della Liberazione nelle modalità previste dai provvedimenti restrittivi connessi all'emergenza sanitaria in atto. Su indicazione della Prefettura di Sassari, dopo la nota di mercoledì del Ministero dell'Interno, sono consentite solo le forme di celebrazione della tradizionale deposizione della corona dinanzi a lapidi o monumenti ai caduti da parte delle Autorità deponenti.Inoltre, le disposizioni del Governo, oltre alla presenza del sindaco Mario Conoci (Autorità deponente), prevedono la partecipazione delle Associazioni partigiane e combattentistiche nelle modalità di distanziamento interpersonale compatibili con la situazione emergenziale. Inoltre, la Prefettura evidenzia «l'opportunità di agevolare il più possibile forme di intese fra le stesse Associazioni anche con l'individuazione di un'unica rappresentanza». La stessa circolare del Ministero ribadisce l'esigenza che non siano coinvolte altre autorità civili o militari, e che sia esclusa qualsiasi forma di assembramento.«Sarà una celebrazione che si svolgerà nelle modalità emergenziali - spiega Conoci - e si terrà in forma molto ristretta, ma il sentimento della Festa sarà molto più allargato di prima e ci spinge a resistere ancora per sconfiggere questa fase che ci tiene fisicamente distanti». Domani, alle 10.30, il primo cittadino deporrà una corona d’alloro a nome di tutta la città e delle Istituzioni davanti alla lapide ai caduti di Piazza Porta Terra. Con lui, ci sarà il presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, un unico rappresentante delle associazioni combattentistiche ed un rappresentante dell'Anpi.Nella foto: il sindaco Mario Conoci