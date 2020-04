Red 8:16 Castelsardo ricorda i suoi caduti Di fronte al monumento ai Caduti, il sindaco Antonio Capula ha celebrato, in formula ridotta, la Festa della Liberazione, in un momento dove l´emergenza sanitaria non ha permesso le celebrazioni con la presenza di autorità e pubblico







Nella foto: un momento della cerimonia Commenti CASTELSARDO - Di fronte al monumento ai Caduti, il sindaco di Castelsardo Antonio Capula ha celebrato, in formula ridotta, la Festa della Liberazione, in un momento dove l'emergenza sanitaria non ha permesso le celebrazioni con la presenza di autorità e pubblico. Il primo cittadino ha voluto salutare i suoi concittadini attraverso il un messaggio pubblicato sulla pagina social “Castelsardo bene Comune”.«Da quando il 25 aprile è stato dichiarato festa nazionale, dal 1946 – esordisce Capula - mai si è vissuta una giornata grigia come quella di quest'anno. Eppure pensavamo di averne attraversato periodi bui. Per Castelsardo, negli ultimi anni, esattamente dalla primavera del 2014, il 25 aprile ha anche coinciso con una intera giornata dedicata alla raccolta di fondi per la ricerca contro la Sla. Un'iniziativa portata avanti, in modo onorevole, da un'associazione di giovani e che quest'anno non si potrà fare, come tante altre cose a cui abbiamo rinunciato. Ma la giornata della liberazione è sempre stata, comunque, una giornata di gioia, e così deve sempre essere, per tutti. Anche quest'anno vi invito a viverla con riconoscenza, perché è un momento di rinascita per tutti gli italiani».«Non possiamo infatti scordare che i nostri avi si unirono per sconfiggere, tutti insieme, il Nazifascismo. E proprio a questa unione che voglio fare appello: uniti si vince. Anche oggi, uniti, vinceremo questo terribile virus che ci sta tenendo lontano dai nostri affetti, ma che, rispetto alla lontananza ed al dolore che hanno sofferto i nostri avi, a causa della guerra, è ben poca cosa e, ripeto, uniti, riusciremo a superare anche le difficoltà economiche e sociali che questa sosta forzata ci sta riservando. Noi oggi vogliamo ricordare coloro che sacrificarono la loro vita, per la nostra libertà, con una commemorazione al nostro monumento ai caduti, lo farò io in rappresentanza di tutti i castellanesi, in memoria dei nostri caduti e delle loro famiglie che hanno reso possibile la nostra libertà di oggi», ha concluso il sindaco.Nella foto: un momento della cerimonia