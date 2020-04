Red 11:22 Sassari: iscrizioni ai Servizi 0-3 Pubblicate sul sito internet istituzionale l´avviso per le iscrizioni on-line ai Servizi 0-3 comunali e privati convenzionati per i bambini nati dal primo gennaio 2018 al primo giugno 2020. Le istanze possono essere presentate entro lunedì 8 giugno







A causa dell'emergenza sanitaria, quest'anno non sarà possibile favorire la conoscenza dei Servizi 0-3 attraverso i consueti Open day. Il Comune offre quindi via internet gli strumenti per una prima conoscenza dei Servizi 0-3 dell'Amministrazione.



Ulteriori informazioni possono essere richieste alle coordinatrici del gruppo pedagogico comunale, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, telefonando ai numeri 079/279698, 079/0977355 e 079/0977339 o inviando una e-mail all'indirizzo web cde@comune.sassari.it. Invece, per un contatto diretto con l'help-desk per avere informazioni sulle iscrizioni e sugli aspetti amministrativi, si può chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, i numeri 079/0977340 e 079/279684-92, via fax al numero 079/279697, o via e-mail all'indirizzo iscrizioniservizi03@comune.sassari.it. Per ricevere informazioni relative ai Servizi 0-3 privati convenzionati, le famiglie potranno prendere contatti direttamente con le strutture, pubblicati sul sito del Comune. Commenti SASSARI – Il Comune di Sassari ha pubblicato sul suo sito internet istituzionale l'avviso per le iscrizioni on-line ai Servizi 0-3 comunali e privati convenzionati per i bambini nati dal primo gennaio 2018 al primo giugno 2020. Le istanze possono essere presentate entro lunedì 8 giugno.A causa dell'emergenza sanitaria, quest'anno non sarà possibile favorire la conoscenza dei Servizi 0-3 attraverso i consueti Open day. Il Comune offre quindi via internet gli strumenti per una prima conoscenza dei Servizi 0-3 dell'Amministrazione.Ulteriori informazioni possono essere richieste alle coordinatrici del gruppo pedagogico comunale, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, telefonando ai numeri 079/279698, 079/0977355 e 079/0977339 o inviando una e-mail all'indirizzo web cde@comune.sassari.it. Invece, per un contatto diretto con l'help-desk per avere informazioni sulle iscrizioni e sugli aspetti amministrativi, si può chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, i numeri 079/0977340 e 079/279684-92, via fax al numero 079/279697, o via e-mail all'indirizzo iscrizioniservizi03@comune.sassari.it. Per ricevere informazioni relative ai Servizi 0-3 privati convenzionati, le famiglie potranno prendere contatti direttamente con le strutture, pubblicati sul sito del Comune.