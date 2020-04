Red 9:25 «Colpo mortale per il turismo sardo» Il coordinatore regionale di EpI Sardegna Tore Piana si è detto «fortemente insoddisfatto dal nuovo decreto del presidente Conte, che condanna a morte certa l’economia della Sardegna e il turismo dell’Isola. Il presidente della Regione Solinas prenda subito una forte e autorevole presa di posizione. siamo a rischio crollo economico»







«Invece – prosegue Piana - cambia nulla, tutto è bloccato e nessun cenno è stato fatto sul turismo, visto che siamo alle porte della stagione balneare, nessuna certezza, nessuna prospettiva, come se non esistesse. Ieri (lunedì per chi legge, ndr.) scopriamo, dopo che tutti dal Governo ci avevano fatto capire che dal 27 aprile si poteva ripartire, che tutto resta bloccato e che ci si potrà muovere solamente all’interno della stessa Regione, ma solo per giustificati motivi, i soliti. Tutto resta chiuso e tutto nella massima incertezza e per il turismo che per la Sardegna rappresenta una delle più grandi fonti di reddito, nemmeno un accenno, nulla del nulla».



«Non si capisce che qui in Sardegna siamo giunti al collasso, al quasi crollo economico. La gente sarda è disperata, non ha più risorse economiche, che in molti casi giungevano da lavori saltuari e stagionali legati alla stagione turistica. I rischi sociali sono altissimi. Chiedo al presidente della Regione Solinas, una forte e decisa presa di posizione a favore delle attività commerciali e artigianali e in particolare a quella del settore Turistico, completamente dimenticata dal presidente Conte e dalla Maggioranza che lo sostiene», conclude il coordinatore di EpI Sardegna.



