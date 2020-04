Red 17:49 Al via le domande per prestiti nel settore turistico Attivabili da oggi le domande per le micro e piccole imprese della Sardegna per partecipare al bando per il finanziamento con il quale la Regione consente di erogare prestiti da 30 a 70mila euro a tasso zero, con un preammortamento di ventiquattro mesi







Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda Commenti ALGHERO - Le micro e piccole imprese del settore turistico della Sardegna possono presentare da oggi (mercoledì) la domanda di partecipazione al bando per il finanziamento con il quale la Regione autonoma della Sardegna, con una procedura tempestiva, consente di erogare prestiti da 30 a 70mila euro a tasso zero con un preammortamento di ventiquattro mesi. «Questo strumento di sostegno rappresenta un aiuto concreto nei confronti delle micro e piccole aziende dell’Isola in un momento di grande difficoltà economica ed è cumulabile con i 25mila euro erogati dal decreto “Cura Italia”», dichiara l'assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda.«Il finanziamento è rivolto anche alle aziende con un unico dipendente o nelle quali lo stesso imprenditore sia lavoratore. Inoltre, il preammortamento consente la posticipazione della restituzione della somma erogata nel 2022, ovvero dopo due anni dalla sottoscrizione del contratto», precisa Zedda.La dotazione finanziaria complessiva di questa misura di sostegno è di 15milioni di euro, finanziata ai sensi dell’art.7 della Legge regionale n.8 del 9 marzo, con possibilità di incremento delle risorse in caso di un numero elevato di domande. Possono richiedere il finanziamento le imprese con sede operativa ubicata nel territorio regionale e con codice attività economica Ateco 2007. L'invio delle richieste può essere effettuato a partire da oggi ed entro le 23.59 di venerdì 31 luglio, tramite gli strumenti informatici disponibili sul Sil Sardegna.Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda