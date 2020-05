Red 14:24 Castelsardo: Amministrazione portavoce dell´imprenditoria Mercoledì mattina, il mondo dell’imprenditoria del settore HoReCa di Castelsardo ha consegnato simbolicamente le chiavi delle attività nelle mani del sindaco Antonio Maria Capula, tramite il rappresentante delegato della neonata omonima associazione







Tra le richieste risuona soprattutto come eco l’appello che richiama una costante attenzione da parte delle Istituzioni, affinché possa essere presa a cuore e seguita passo per passo questa grave situazione che colpirà in maniera forse irreversibile innumerevoli attività e famiglie. L’Amministrazione, nella persona del primo cittadino, ha accettato (esprimendo vicinanza e grande tristezza per le sorti dell’intero comparto) la consegna delle chiavi, un forte gesto che sta a significare “siamo nelle vostre mani!”. Tuttavia, il problema non nasce certo oggi. «Già da qualche mese – dichiara Capula - con l’inizio dell’emergenza, si sta lavorando in maniera costante per studiare le soluzioni più adeguate per far fronte alla crisi economica, in termini realistici, cercando di contemperare l’esigenza di garantire i servizi essenziali per la cittadinanza con le richieste di aiuto economico e di sgravio, pur nella consapevolezza che sarà determinante il ruolo non solo delle istituzioni operanti a livello locale, ma che queste si attivino a loro volta per farsi promotrici oltre che portavoce delle iniziative emerse, al fine di ottenere misure compensative che possano garantire un’azione più ampia e pregnante, che dia risposte concrete agli operatori. Siamo ben consapevoli che questo gesto sia solo un formale inizio. Sono già in piano alcuni incontri per garantire un confronto con l’associazione in questione, ovviamente in remoto, nei quali si discuteranno le linee espresse in diciannove punti del documento portato alla nostra attenzione nella mattinata odierna».



Altri incontri già hanno avuto luogo e sono previsti con le altre associazioni di categorie. L’assessore comunale alle Politiche del lavoro e alle attività produttive Giuseppe Corso tiene a precisare: «L’attenzione dell’Amministrazione è rivolta a tutto il mondo del lavoro. Alcune misure sono state già prontamente adottate sul piano dei tributi locali, con la sospensione delle riscossioni tributarie. Abbiamo rivolto formalmente alla partecipata GeCas, soggetto gestore della realtà portuale castellanese, degli indirizzi riguardanti la gestione dei canoni di locazione degli immobili commerciali insiti nell’area in questione, per venire incontro a chi ha cessato l’attività contro la propria volontà a seguito dell’emergenza Covid; avanzato richieste di aiuto rivolte alla Regione al fine di ottenere l’emissione di voucher-carburanti a sostegno della piccola-media pesca; istituito per la prima volta nel nostro Comune modalità di lavoro in “smart working” per garantire la continuità dei servizi utili alle imprese e al mondo del lavoro, oltre ad aver ridotto i diritti di segreteria, delle spese di riproduzione di copie di atti e documenti, istruttoria e ricerca relativi ai procedimenti amministrativi. Altre risposte saranno fornite in tempi brevi».



Nella foto: il momento della consegna delle chiavi Commenti CASTELSARDO - Mercoledì mattina, il mondo dell’imprenditoria del settore HoReCa di Castelsardo ha consegnato simbolicamente le chiavi delle attività nelle mani del sindaco Antonio Maria Capula, tramite il rappresentante delegato della neonata omonima associazione. L’associazione, la cui «azione si snoda a livello non solo locale, ma nazionale», come evidenziato dal mandatario Gianpaolo Tugulu, si pone l’obiettivo di rappresentare alle istituzioni “multilivello” delle iniziative concrete per la “ripartenza”, sia di breve, sia di lungo periodo, necessarie per riparare gli effetti collaterali sull’economia dovuti al cosidetto “lockdown” indotto dall’autorità governativa nazionale per far fronte all’emergenza sanitaria in atto. Tra le maggiori richieste, quella di attivare procedure di accesso al credito, perché così venga garantita nell’immediato una maggiore liquidità (esempio, finanziamenti a fondo perduto), l’eliminazione, o al più la riduzione, del carico fiscale, la concessione di maggiori spazi all’esterno delle attività, anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti locali, per controbilanciare, almeno per il periodo estivo, il pericoloso effetto sulle attività che implicherà il distanziamento sociale, l’individuazione di prescrizioni chiare e precise da eleggere a protocolli di sicurezza per la salute sul posto di lavoro.Tra le richieste risuona soprattutto come eco l’appello che richiama una costante attenzione da parte delle Istituzioni, affinché possa essere presa a cuore e seguita passo per passo questa grave situazione che colpirà in maniera forse irreversibile innumerevoli attività e famiglie. L’Amministrazione, nella persona del primo cittadino, ha accettato (esprimendo vicinanza e grande tristezza per le sorti dell’intero comparto) la consegna delle chiavi, un forte gesto che sta a significare “siamo nelle vostre mani!”. Tuttavia, il problema non nasce certo oggi. «Già da qualche mese – dichiara Capula - con l’inizio dell’emergenza, si sta lavorando in maniera costante per studiare le soluzioni più adeguate per far fronte alla crisi economica, in termini realistici, cercando di contemperare l’esigenza di garantire i servizi essenziali per la cittadinanza con le richieste di aiuto economico e di sgravio, pur nella consapevolezza che sarà determinante il ruolo non solo delle istituzioni operanti a livello locale, ma che queste si attivino a loro volta per farsi promotrici oltre che portavoce delle iniziative emerse, al fine di ottenere misure compensative che possano garantire un’azione più ampia e pregnante, che dia risposte concrete agli operatori. Siamo ben consapevoli che questo gesto sia solo un formale inizio. Sono già in piano alcuni incontri per garantire un confronto con l’associazione in questione, ovviamente in remoto, nei quali si discuteranno le linee espresse in diciannove punti del documento portato alla nostra attenzione nella mattinata odierna».Altri incontri già hanno avuto luogo e sono previsti con le altre associazioni di categorie. L’assessore comunale alle Politiche del lavoro e alle attività produttive Giuseppe Corso tiene a precisare: «L’attenzione dell’Amministrazione è rivolta a tutto il mondo del lavoro. Alcune misure sono state già prontamente adottate sul piano dei tributi locali, con la sospensione delle riscossioni tributarie. Abbiamo rivolto formalmente alla partecipata GeCas, soggetto gestore della realtà portuale castellanese, degli indirizzi riguardanti la gestione dei canoni di locazione degli immobili commerciali insiti nell’area in questione, per venire incontro a chi ha cessato l’attività contro la propria volontà a seguito dell’emergenza Covid; avanzato richieste di aiuto rivolte alla Regione al fine di ottenere l’emissione di voucher-carburanti a sostegno della piccola-media pesca; istituito per la prima volta nel nostro Comune modalità di lavoro in “smart working” per garantire la continuità dei servizi utili alle imprese e al mondo del lavoro, oltre ad aver ridotto i diritti di segreteria, delle spese di riproduzione di copie di atti e documenti, istruttoria e ricerca relativi ai procedimenti amministrativi. Altre risposte saranno fornite in tempi brevi».Nella foto: il momento della consegna delle chiavi