Red 12:29 8,4mln per la Circonvallazione di Cuglieri L’opera rientra tra quelle ritenute di fondamentale importanza in termini di strategicità e collegamento tra territori e per questo inserita tra le infrastrutture da realizzare attraverso la rimodulazione delle risorse del Piano regionale delle Infrastrutture appena approvata dalla Giunta regionale







«Siamo una regione carente di infrastrutture con un lungo elenco di incompiute, un paradosso che stiamo cercando di superare trovando i finanziamenti, accelerando e snellendo le pratiche per gli appalti delle opere pubbliche attraverso un impegnativo lavoro di semplificazione e rimettendo in moto i cantieri – spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia – Il completamento della Circonvallazione di Cuglieri rientra a pieno titolo tra le opere da portare a compimento, perché di fondamentale importanza per tutta la Planargia. Per questo motivo, abbiamo dato concretamente seguito alla volontà politica di realizzare quest’opera con un finanziamento di oltre 8milioni di euro».



Beneficiaria del finanziamento per la realizzazione della circonvallazione è la Provincia di Oristano. «D’intesa con i Comuni che da tempo sollecitano la realizzazione della Circonvallazione, chiediamo fin da ora a tutti i soggetti interessati celerità nei lavori affinché tutti i Comuni coinvolti possano trarre beneficio quanto prima dell’infrastruttura in termini di miglioramento dei collegamenti e della viabilità, di sicurezza stradale e, più in generale, di sviluppo del territorio. Oggi – conclude l’esponente della Giunta Solinas - creiamo le condizioni affinché le persone e le merci possano viaggiare speditamente e in sicurezza nella Planargia e più in generale nella provincia di Oristano e da lì verso il nord e il sud della Sardegna».



