Cor 8:00 Avvocato algherese sanzionato: prendeva il sole E´ accaduto ad Alghero ma con stupore i militari intervenuti hanno constatato che il legale, in spiaggia col marito, era recidiva. Dopo alcune resistenze la donna ha fornito le generalità



ALGHERO - Come passare il soleggiato Primo Maggio in Riviera del corallo se non in spiaggia a prendere il sole in costume. Poco importa se le restrizioni per il contenimento del Covid-19 non lo permettevano. Così una coppia di algheresi, lei avvocato del foro di Sassari, è incappata in un controllo dei carabinieri e ne sarebbe nata una piccola "baruffa" a causa delle resistenze del legale. E' accaduto sulla spiagge del lido di Alghero ma con stupore i militari intervenuti hanno constatato che i due erano perfino recidici.