Red 15:10

Anthony Peth lancia l´Italiapiubella

Nasce da un’idea dell’ambasciatore del gusto e grande amico della Riviera del corallo, il progetto a sostegno di tutte le eccellenze italiane che rendono unico il Paese

Commenti

ALGHERO - Nasce da un’idea dell’ambasciatore del gusto Anthony Peth, grande amico della Riviera del corallo, il progetto “Italiapiubella”, a sostegno di tutte le eccellenze italiane che rendono unico il Paese. Cento artisti, della musica, del cinema, della danza, del teatro, della moda, del design e del giornalismo, si sono uniti per dare un volto e voce a tutte le piccole, medie e grandi imprese italiane. «Mai come ora tutti i settori hanno bisogno di ripartire e quindi “ripartiamo da noi”. Ripartiamo dal “Made in Italy”», dichiara Peth.Hanno aderito all’iniziativa Agostino Penna, Albano Carrisi, Alessandro Canino, Alessandro Sansone, Alessia Ventura, Alviero Martini, Amaurys Pèrez, Andrea Castrignano, Andrea Fratellini, Andrea Sedici, Antonella Salvucci, Antonio Giuliani, Benedetta Mazza, Beppe Convertini, Camilla Nata, I Carta Bianca, Cecilia Gayle, Christian Monaco, Cinzia Malvini, Cosetta Turco, Davide De Marinis, Denny Méndez, Didi Leoni, Dj Ringo, Elda Alvigini, Eleonora Scopelliti, Elisa Isoardi, Elisabetta Pellini, Emanuela Aureli, Emilia Clementi, Emiliano De Martino, Enrica Guidi, Enrico Florenzo, Fanny Cadeo, Federica Peluffo, Federico Pini, Fioretta Mari, Francesca Ceci, Francesco De Simone, Gabriele Cirilli, I Gemelli di Guidonia, Gennaro Prato, Gianfranco Phino, Giulia Luzi, Giuseppe Alessio Nuzzo, Graziano Scarabicchi, Giusy Versace, Hoara Borselli, Imma Piro, Ivana Spagna, Janet De Nardis, Jonathan Kashanian e Katia Ricciarelli. Ed ancora, Lara Pezzuto, Leonardo Pieraccioni, Mago Heldin, Marco Passiglia, Marco Terenzi, Maria Grazia Cucinotta, Marianna De Micheli, Mariaraffaella Napolitano, Mariella Anziano, Mario Ermito, Mario Zamma, Massimo Bagnato, Mauro Coruzzi, Michela Coppa, Milena Miconi, Natalia Titova, Paola Lavini, Paola Melato, Paolo Bernardini, Paolo Conticini, Paolo Molinaro, Patrizia Pellegrino, Pier Maria Cecchini, Piero Mazzocchetti, Pupo, Rosa Gargiulo, Rosanna Lambertucci, Rosaria Renna, Rosario Miraggio, Ruly Rodriguez, Samanta Togni, Samuel Peron, Savino Zaba, Sebastiano Somma, Sergio Folco, Silvana Giacobini, Sofia e Carlotta Guerranti, Sofia Marilù Tricarico, Thomas Grazioso, Valentina Gemelli, Valeria Altobelli, Valerio Scarponi e Vincenzo Bocciarelli.L'evento è prodotto da N&M management, con Daniela Chessa Etra management e la collaborazione di Michele Pace, Beppe Pettinato, Paola Comin, Alex Pacifico management, Andrea Iannuzzi, Lorella Ridenti, Roberto Ruggero, Mirella Dosi, LgsSportLab, Lisa Bernardini, Colonello Orazio Anania, Mario Maellaro, Francesca Aiello, Umberto Maria Chiaramonte e Corrado Ferrante. Ed ancora, Fabrizio Zaccaretti, Vitaliano Loprete, dottoressa Loriga, Umberto Garibaldi, avvocato Ugo Cerruti, Alessia Ghisoni, Cinzia Murgia, Ennio Neri, Mariangela Savonarota, Camelia Lambru, Alessandro Dalla Costa, EI Pardo management ed AppxApp.Nella foto: Anthony Peth