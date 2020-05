Femminicidio a Serramanna

14:08 Incivili ad Alghero: sanzioni per abbandono di rifiuti L´attività di questi giorni ha consentito di individuare diversi comportamenti scorretti come immortalato nella foto in allegato, nella quale si vede un individuo che abbandona un vecchio passeggino vicino al punto raccolta in località Carrabuffas. Il trasgressore, in questo caso, verrà multato con una sanzione amministrativa di 500euro