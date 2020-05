Cor 14:25 Bonus, tentativo di truffa Inps Tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito. L´Inps mette in guardia tutti gli utenti



link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell'ente. Le informazioni sulle prestazioni Inps - ricordano - sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale istituzionale e l’Inps, per motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili. Commenti SASSARI - Tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro. Lo comunica l'Inps, invitando tutti gli utenti a ignorare email che propongono di cliccare su unper ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell'ente. Le informazioni sulle prestazioni- ricordano - sono consultabili esclusivamente accedendo direttamente dal portale istituzionale e l’Inps, per motivi di sicurezza, non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili.