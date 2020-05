video Red 23:42 Schianto nella notte algherese Incidente, attorno alle 22.30 di oggi, all´incrocio tra Via XX settembre e Via Vittorio Veneto. Per cause non ancora chiarite, due autovetture, una Fiat 500 ed una Kia Verna, sono entrate in collisione







Pronto l'intervento del personale medico del 118, che con due autoambulanze ha prestato le cure del caso ai due autisti. Sul posto anche due mezzi dei Vigili del fuoco ed una pattuglia dei Carabinieri, che ha effettuato i rilievi del caso. ALGHERO – Incidente, attorno alle 22.30 di oggi (domenica), all'incrocio tra Via XX settembre e Via Vittorio Veneto. Per cause non ancora chiarite, due autovetture, una Fiat 500 ed una Kia Verna, sono entrate in collisione.Pronto l'intervento del personale medico del 118, che con due autoambulanze ha prestato le cure del caso ai due autisti. Sul posto anche due mezzi dei Vigili del fuoco ed una pattuglia dei Carabinieri, che ha effettuato i rilievi del caso. Guarda e condividi il video su Alguer.tv