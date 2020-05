Red 20:26 Coghinas 1: interruzione erogazione acqua grezza A causa di alcuni guasti sulla condotta adduttrice, l’Enas interromperà l’esercizio dell’acquedotto per consentire l’esecuzione urgente dell’intervento di riparazione. La durata prevista dei lavori è di almeno diciotto ore. La fornitura di acqua grezza alla zona industriale di Porto Torres verrà pertanto sospesa dalle 6 alle 24 di domani







La fornitura di acqua grezza alla zona industriale di Porto Torres verrà pertanto sospesa dalle 6 alle 24 di domani, mercoledì 13 maggio. Durante l'interruzione, l’alimentazione alla Zona industriale di Porto Torres sarà comunque garantita, limitando il prelievo, dall’accumulo delle vasche consortili del Cip e, eventualmente, della vasca terminale dell’acquedotto Coghinas. Il Consorzio Industriale invita gli utenti «a risparmiare per quanto possibile il consumo della risorsa idrica». Commenti PORTO TORRES – A causa di alcuni guasti sulla condotta adduttrice, l’Enas interromperà l’esercizio dell’acquedotto “Coghinas 1” per consentire l’esecuzione urgente dell’intervento di riparazione. La durata prevista dei lavori è di almeno diciotto ore.La fornitura di acqua grezza alla zona industriale di Porto Torres verrà pertanto sospesa dalle 6 alle 24 di domani, mercoledì 13 maggio. Durante l'interruzione, l’alimentazione alla Zona industriale di Porto Torres sarà comunque garantita, limitando il prelievo, dall’accumulo delle vasche consortili del Cip e, eventualmente, della vasca terminale dell’acquedotto Coghinas. Il Consorzio Industriale invita gli utenti «a risparmiare per quanto possibile il consumo della risorsa idrica».