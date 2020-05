Cor 14:50 Nasce Federeventi Confcommercio Sud Sardegna Il nuovo sindacato è il primo dedicato al settore in Sardegna. Nei giorni scorso si è tenuta la conferenza virtuale tra Confcommercio Sud Sardegna e i professionisti del settore “organizzazione eventi” i quali avranno un maggiore riconoscimento e saranno tutelati



nella foto). Il nuovo sindacato è il primo dedicato al settore in Sardegna. Nei giorni scorso si è tenuta la conferenza virtuale tra Confcommercio Sud Sardegna e i professionisti del settore “organizzazione eventi” i quali avranno un maggiore riconoscimento e saranno tutelati in termini di misure, incentivi e interventi concreti da parte delle istituzioni.



«Vi è un settore invisibile ma fondamentale che è quello degli eventi - spiega Ileana Coiana, rappresentante di Federeventi Confcommercio Sud Sardegna - gli eventi sono gli strumenti attraverso cui la Sardegna comunica al mondo, le aziende parlano ai mercati internazionali, una grande industria nella quale si compiono occasioni di formazione e promozione turistica. Eventi, concerti, sfilate di moda, congressi, workshop, convegni medico scientifico, fiere, matrimoni, rappresentano un’attività produttiva che raduna tantissimi lavoratori sardi, messi a dura prova dall’emergenza coronavirus».



«La Sardegna ha certamente tutte le carte in regole per ripartire dopo il lockdown e per posizionarsi in maniera determinante nel mercato degli eventi a 360 gradi”, dice il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti ,“per fare in modo che avvenga questo è strettamente necessario che chi lavora in quest’ambito abbia il giusto riconoscimento, anche grazie all’attività del nuovo sindacato».



Confcommercio quindi apre le porte a tutti gli organizzatori professionali di eventi, che a causa dell’emergenza coronavirus sono stati tra i primi a fermarsi e che saranno purtroppo tra gli ultimi a ripartire. L’auspicio della rappresentante Coiana, professionista del settore a livello internazionale, è che arrivi il supporto anche della Regione Sardegna. “È importantissimo dar voce agli operatori Mice ( Meeting – Incentive – Conference – Event ) in quanto essi muovono un comparto che offre un grande vantaggio, quello di creare un indotto che genera a sua volta, una ricaduta su tutta la filiera turistica e di conseguenza su tutto il territorio. Commenti CAGLIARI - Nasce Federeventi Confcommercio Sud Sardegna, la rappresentante è Ileana Coiana (). Il nuovo sindacato è il primo dedicato al settore in Sardegna. Nei giorni scorso si è tenuta la conferenza virtuale tra Confcommercio Sud Sardegna e i professionisti del settore “organizzazione eventi” i quali avranno un maggiore riconoscimento e saranno tutelati in termini di misure, incentivi e interventi concreti da parte delle istituzioni.«Vi è un settore invisibile ma fondamentale che è quello degli eventi - spiega Ileana Coiana, rappresentante di Federeventi Confcommercio Sud Sardegna - gli eventi sono gli strumenti attraverso cui la Sardegna comunica al mondo, le aziende parlano ai mercati internazionali, una grande industria nella quale si compiono occasioni di formazione e promozione turistica. Eventi, concerti, sfilate di moda, congressi, workshop, convegni medico scientifico, fiere, matrimoni, rappresentano un’attività produttiva che raduna tantissimi lavoratori sardi, messi a dura prova dall’emergenza coronavirus».«La Sardegna ha certamente tutte le carte in regole per ripartire dopo il lockdown e per posizionarsi in maniera determinante nel mercato degli eventi a 360 gradi”, dice il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti ,“per fare in modo che avvenga questo è strettamente necessario che chi lavora in quest’ambito abbia il giusto riconoscimento, anche grazie all’attività del nuovo sindacato».Confcommercio quindi apre le porte a tutti gli organizzatori professionali di eventi, che a causa dell’emergenza coronavirus sono stati tra i primi a fermarsi e che saranno purtroppo tra gli ultimi a ripartire. L’auspicio della rappresentante Coiana, professionista del settore a livello internazionale, è che arrivi il supporto anche della Regione Sardegna. “È importantissimo dar voce agli operatori Mice ( Meeting – Incentive – Conference – Event ) in quanto essi muovono un comparto che offre un grande vantaggio, quello di creare un indotto che genera a sua volta, una ricaduta su tutta la filiera turistica e di conseguenza su tutto il territorio.