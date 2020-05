Red 18:38 «Deiana difende chi discrimina il suo territorio» Non si attenua ed anzi si riaccende ulteriormente la polemica sulla mancata riapertura dell´aeroporto di Alghero rispetto agli altri due scali isolani, con botta e risposta tra le parti politiche, con reciproche accuse di colpa







«Verosimilmente - insistono i consiglieri regionali della Lega - la deputata del Movimento 5 stelle si arrampica sugli specchi per giustificare l’indifendibile atto del Governo, mostrando la sua totale impotenza nel tutelare l’interesse dei cittadini di un territorio che dovrebbe rappresentare». Questa l'accusa lanciata contro la deputata pentastellata, che aveva replicato alle accuse contro il Governo



Ovvia quindi, a stretto giro di posta, la replica dei compagni di partito di Pais. «L’autonomia della nostra Regione a Statuto speciale deve essere sempre difesa ed esigiamo rispetto e coinvolgimento nelle scelte da parte del Governo per tutti i cittadini sardi e per le Istituzioni che li rappresentano», concludono gli esponenti leghisti. Commenti ALGHERO - «Prendiamo atto che l'onorevole Deiana difende chi a Roma discrimina unilateralmente il territorio della Sardegna di cui lei è espressione e rappresentante in Parlamento». Non si attenua ed anzi si riaccende ulteriormente la polemica sulla mancata riapertura dell'aeroporto di Alghero rispetto agli altri due scali isolani [LEGGI] , con botta e risposta tra le parti politiche, con reciproche accuse di colpa.«Verosimilmente - insistono i consiglieri regionali della Lega - la deputata del Movimento 5 stelle si arrampica sugli specchi per giustificare l’indifendibile atto del Governo, mostrando la sua totale impotenza nel tutelare l’interesse dei cittadini di un territorio che dovrebbe rappresentare». Questa l'accusa lanciata contro la deputata pentastellata, che aveva replicato alle accuse contro il Governo [LEGGI] “girandole” contro il sindaco di Alghero Mario Conoci ed il presidente del Consiglio regionale Michele Pais [LEGGI] Ovvia quindi, a stretto giro di posta, la replica dei compagni di partito di Pais. «L’autonomia della nostra Regione a Statuto speciale deve essere sempre difesa ed esigiamo rispetto e coinvolgimento nelle scelte da parte del Governo per tutti i cittadini sardi e per le Istituzioni che li rappresentano», concludono gli esponenti leghisti.