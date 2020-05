Cor 11:45 Lungomare di Alghero come ai Navigli Fanno discutere le immagini che dalla serata di giovedì rimbalzano su tutti i social. All´ora dell´aperitivo salta qualsiasi regola di distanziamento e nessuno controlla. Fioccano le proteste e le denunce, c'è chi teme il peggio



social montano le polemiche per i mancati controlli. Fioccano le proteste e le denunce, c'è chi teme il peggio e chiede alle forze dell'ordine competenti maggiori e più severi controlli, chi invece pretenderebbe l'immediata chiusura delle attività che non riescono a far rispettare le regole ministeriali. In mezzo si ritrovano spesso i titolari di pubblici esercizi e bar, che difficilmente riescono a regolare i movimenti degli avventori, ed oggi si ritrovano oberati di responsabilità. Una cosa pare certa: senza un minimo di rispetto nelle prescrizioni, con l'estate alle porte, si corre il rischio di vedere sfumare i grossi miglioramenti conquistati sul fronte del contenimento dell'epidemia.



