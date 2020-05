Cor 15:26 PalaSerradimigni a Dino Milia e Mimì Anselmi petizione online dell´Associazione IsolaBasket: si richiede l´intitolazione della tribuna centrale "B" all´Avv. Milia e il settore "D" (opposto al settore "C" che dall´aprile 2014 porta il nome di "Curva Giovanni Cherchi") alla memoria di Anselmi



Commenti SASSARI - L'Associazione IsolaBasket ha avviato una raccolta di firme, tramite la piattaforma "Change.org", per chiedere al Comune di Sassari, proprietario del Palazzetto dello Sport "Roberta Serradimigni", l'intitolazione di due settori dell'impianto sportivo di piazzale Segni all'Avv. Dino Milia, presidente per 33 anni della Polisportiva Dinamo e allo storico dirigente biancoblu Mimì Anselmi, scomparsi rispettivamente il 21 maggio 2019 e il 13 maggio 2011. Nella fattispecie si richiede l'intitolazione della tribuna centrale "B" all'Avv. Milia e il settore "D" (opposto al settore "C" che dall'aprile 2014 porta il nome di "Curva Giovanni Cherchi") alla memoria di Anselmi.