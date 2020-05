Red 12:22 Prima infanzia: interrogazione in Consiglio regionale I consiglieri regionali del Partito democratico, primo firmatario Giuseppe Meloni, hanno presentato un´interrogazione al presidente della Regione autonoma della Sardegna ed agli assessori interessati con la richiesta di convocare un tavolo operativo dedicato alle attività di servizi educativi e ricreativi per i bambini di età compresa tra gli zero ed i sei anni



Commenti CAGLIARI - I consiglieri regionali del Partito democratico, primo firmatario Giuseppe Meloni, hanno presentato un'interrogazione al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ed agli assessori interessati con la richiesta di convocare un tavolo operativo dedicato alle attività di servizi educativi e ricreativi per i bambini di età compresa tra gli zero ed i sei anni ed a tutte le altre attività educative e ricreative private per valutare la possibilità di individuare protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da CoronaVirus applicabili alla specifica situazione sarda. Inoltre, i membri Dem richiamano la necessità di integrare l’Ordinanza del presidente della Regione n.23 del 17 maggio inserendovi la possibilità di riprendere in sicurezza le attività di scuola di musica e quella di centro estivo nelle spiagge sarde. Infine, i consiglieri chiedono l’integrazione delle risorse destinate alla prima infanzia, messe a disposizione con il Decreto Rilancio, anche attraverso l'utilizzo dei fondi Cipe “Premialità”, da erogare con urgenza per consentire il rapido avvio delle attività di centro estivo e consentire la programmazione delle attività per l’anno scolastico 2020/21.