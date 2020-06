Red 21:28 Grand prix corallo Alghero: appuntamento al 2021 L´Asd Valverde, organizzatrice della manifestazione, ha annunciato che, così come tantissimi altri eventi nazionali, anche la 20sima edizione della storica manifestazione algherese, prevista per sabato 11 luglio, «non può essere al momento confermata in ragione dell´emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative»







«Stante le diverse restrizioni nazionali e regionali, non è possibile organizzare al meglio un evento come il nostro – proseguono gli organizzatori - che comporta la presenza di un pubblico numeroso e più persone sul palco contemporaneamente che, inevitabilmente, rappresenta un forte rischio di assembramento. Preservare la salute di tutti è già di per se un più che valido motivo per il rinvio, a questo si aggiungano le tante restrizioni e la confusione generata anche da linee guida ancora non chiare».



«In virtù di questo, ci troviamo costretti, nostro malgrado, a rinviare la 20esima edizione del Grand prix corallo a data da destinarsi con la speranza che tutto torni alla normalità nel più breve tempo possibile». «Per festeggiare al meglio i vent'anni del Grand prix corallo avevamo previsto, insieme al nostro ideatore Nicola Nieddu e al direttore artistico Toto Torri, un cast di primissimo livello – ha dichiarato il presidente della Valverde Costantino Marcias – Purtroppo, con l'emergenza sanitaria in corso, non è possibile organizzare al meglio un evento come il nostro. Appena possibile festeggeremo tutti insieme con un grande spettacolo».



Nella foto: Nicola Nieddu e Costantino Marcias Commenti ALGHERO - L'Asd Valverde, organizzatrice della manifestazione, ha annunciato che, così come tantissimi altri eventi nazionali, anche la 20sima edizione del Grand prix corallo Alghero, prevista per sabato 11 luglio, «non può essere al momento confermata in ragione dell'emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative. Abbiamo atteso sino agli ultimi giorni di maggio, con la speranza che qualcosa cambiasse in meglio».«Stante le diverse restrizioni nazionali e regionali, non è possibile organizzare al meglio un evento come il nostro – proseguono gli organizzatori - che comporta la presenza di un pubblico numeroso e più persone sul palco contemporaneamente che, inevitabilmente, rappresenta un forte rischio di assembramento. Preservare la salute di tutti è già di per se un più che valido motivo per il rinvio, a questo si aggiungano le tante restrizioni e la confusione generata anche da linee guida ancora non chiare».«In virtù di questo, ci troviamo costretti, nostro malgrado, a rinviare la 20esima edizione del Grand prix corallo a data da destinarsi con la speranza che tutto torni alla normalità nel più breve tempo possibile». «Per festeggiare al meglio i vent'anni del Grand prix corallo avevamo previsto, insieme al nostro ideatore Nicola Nieddu e al direttore artistico Toto Torri, un cast di primissimo livello – ha dichiarato il presidente della Valverde Costantino Marcias – Purtroppo, con l'emergenza sanitaria in corso, non è possibile organizzare al meglio un evento come il nostro. Appena possibile festeggeremo tutti insieme con un grande spettacolo».Nella foto: Nicola Nieddu e Costantino Marcias