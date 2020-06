Rapina don Pirarba: ritrovato il crocifisso rubato

5/6/2020 Officina abusiva e discarica: sequestro a Sassari Il titolare è stato denunciato per i reati di gettito abusivo di rifiuti e discarica abusiva, ai sensi dell´articolo 256 del testo unico in materia ambientale, oltre che per gli illeciti amministrativi per l´attività abusiva sia di meccanico sia di carrozziere