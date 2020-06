video Red 20:39 Lite al night e sfonda i vetri della macchina Oggi, i Carabinieri della Compagnia di Alghero sono intervenuti in Via Don Minzoni dove, poco prima, per motivi non chiariti, una donna colta da un violento attacco d´ira aveva devastato con una bottiglia ed altri arnesi un´autovettura in sosta







Sui canali social e via Whatsapp sta “girando” un video integrale del danneggiamento compiuto dalla donna mentre intima ad una persona non meglio identificata di venire allo scoperto e di accettare il confronto. A scatenare tanta rabbia sarebbero questioni personali tra la protagonista del video e la persona proprietaria della vettura presa di mira, che in quel momento si trovava in un locale pubblico, attendendo di poter uscire in sicurezza. ALGHERO – Oggi (martedì), i Carabinieri della Compagnia di Alghero sono intervenuti in Via Don Minzoni dove, poco prima, per motivi non chiariti, una donna colta da un violento attacco d'ira aveva devastato con una bottiglia ed altri arnesi un'autovettura in sosta. I militari, dopo aver accertato l'assenza di aggressioni, dovranno ora attendere che il proprietario sporga eventuale denuncia.Sui canali social e via Whatsapp sta “girando” un video integrale del danneggiamento compiuto dalla donna mentre intima ad una persona non meglio identificata di venire allo scoperto e di accettare il confronto. A scatenare tanta rabbia sarebbero questioni personali tra la protagonista del video e la persona proprietaria della vettura presa di mira, che in quel momento si trovava in un locale pubblico, attendendo di poter uscire in sicurezza. Guarda e condividi il video su Alguer.tv