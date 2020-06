Red 16:33 Alghero: sequestrata imbarcazione a vela I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, in collaborazione con la Capitaneria di porto di Bosa e la Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Olbia e di Alghero, hanno eseguito il sequestro preventivo, nel porto di Alghero, della barca a vela “Mr. Percival”, battente bandiera australiana



ALGHERO - Nell’ambito di un controllo a contrasto del contrabbando e dell’irregolare permanenza nelle acque comunitarie di imbarcazioni da diporto, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, in collaborazione con la Capitaneria di porto di Bosa e la Sezione Operativa navale della Guardia di finanza di Olbia e di Alghero, hanno eseguito il sequestro preventivo, nel porto di Alghero, della barca a vela “Mr. Percival”, battente bandiera australiana, del valore stimato di 200mila euro, che si avvaleva del regime di ammissione temporanea. Tuttavia, la permanenza del veliero nelle acque comunitarie aveva superato, già dal 24 marzo 2019, i termini di appuramento del regime di ammissione temporanea.



Infatti, i proprietari, cittadini australiani, alla scadenza del termine dei diciotto mesi, non hanno condotto l’imbarcazione fuori dalle acque comunitarie, né hanno proceduto all’importazione definitiva per l’assolvimento dei diritti doganali gravanti, pari a 44mila euro. Tale condotta integra la violazione di contrabbando amministrativo, per effetto del combinato disposto del Testo unico leggi doganali, che prevede la confisca del bene oggetto del reato, ora depenalizzato.