«Agenti viaggio, settore strategico per Cagliari»

Red 14:10







Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco Commenti CAGLIARI - Un futuro ancora incerto, con poche speranze per la ripresa. Nel settore del turismo, messo in ginocchio dall’emergenza CoronaVirus, si palesa la grave crisi delle agenzie di viaggio e tour operator isolani. Un comparto che anche nel capoluogo del sud Sardegna vanta numerose attività. Da qui l’ordine del giorno finalizzato a dare un sostegno ai diversi operatori, oggetto di discussione a breve tra i banchi dell’Assemblea civica dopo il passaggio in Commissione. Il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco (che ha coinvolto tutti i capigruppo sulla tematica) rimarca la situazione drammatica del ramo che si incastra nell’industria delle vacanze«E’ un pezzo di economia travolta da questo tsunami dettato dall’epidemia – spiega il responsabile dell’aula di Palazzo Bacaredda, che ha partecipato al sit-in di protesta degli operatori in Piazza San Cosimo – Un comparto che contribuisce a far girare una grande fetta del Pil, e che promuove le bellezze dell’Area vasta e del Sud Sardegna. Diversi professionisti del settore hanno visto bruciare il lavoro dei mesi precedenti l’emergenza, con l’annullamento di viaggi e prenotazioni da febbraio in poi e l’azzeramento del giro d’affari». Da qui, la necessità di un intervento urgente per promuovere il rilancio delle attività.«Occorre pianificare l’adozione di misure straordinarie in grado di impedire il tracollo del settore – conclude Tocco – con il Consiglio comunale che fornirà un appello alla Regione e un indirizzo chiaro alla giunta in merito alle scelte da compiere. Non solo contributi a fondo perduto per le agenzie, con il riconoscimento anche del lavoro svolto e un sostegno con le leve degli ammortizzatori sociali in caso di crisi, ma un supporto per i tour operator che catalizzano la loro attenzione sull’esercito dei vacanzieri».Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco