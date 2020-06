Red 19:03 Centri estivi: cambiano le procedure Bando per i centri estivi per i minori del Comune di Alghero: novità normative per la presentazione dei progetti senza autorizzazione della Commissione







In particolare, è possibile dare avvio ai centri estivi per minori attraverso la presentazione di un progetto al Comune ed all'Ats secondo le modalità previste dal Cap 2.9 delle linee guida che recita: «I gestori comunicano alla Azienda sanitaria locale e al Comune i progetti del servizio offerto con una descrizione generale dell'attività». Non risulta quindi più necessario attendere la relativa autorizzazione da parte della Commissione congiunta prevista dal precedente dpCm. Restano comunque vigenti le prescrizioni igienico sanitarie e di distanziamento. «L'Amministrazione - spiega l'assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris - intende mantenere in vigore la Commissione, che si occuperà della verifica periodica dei progetti e della loro attuazione corretta».



I Progetti di Centro estivo devono essere inviati al Comune di Alghero all'indirizzo Pec protocollo@pec.comune.alghero.it e contenere in oggetto la dicitura ““Centri estivi e diurni-Progetto organizzativo del servizio offerto a seguito del dpCm dell'11 Giugno 2020”. Per la consultazione integrale delle Linee guida del Dipartimento della famiglia è possibile consultare il sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono attivi per eventuali quesiti in merito alla procedura gli indirizzi mail m.fois@comune.alghero.it e p.bellotti@comune.alghero.ss.it.



