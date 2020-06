Red 14:21 «Effetto domino per il blocco dei concerti» «Un intervento per evitare la paralisi» è la proposta del presidente del consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco, in un momento nel quale concerti, proiezioni e grandi eventi sono annullati o rinviati a data da destinarsi. Ed il box office di Viale Regina Margherita riapre solo per il rimborso dei biglietti per gli spettacoli previsti nella stagione estiva







Il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco è chiaro: «Non vogliamo dimenticare nessuno. L’agenzia che opera a Cagliari per la prenotazione degli spettacoli di grandi artisti è in forte sofferenza a causa degli effetti generati dalla pandemia, che ha condotto all’annullamento degli eventi di richiamo anche in Sardegna». Cancellata la stagione dei concerti al Forte Village, rinviato il cartellone estivo nel capoluogo, a rischio tantissimi spettacoli nell’Isola.



«Ecco il risultato – continua Tocco – gli affari sono azzerati per la struttura impegnata nella vendita dei ticket. L’Assemblea è impegnata nel trovare soluzioni per venire incontro alle esigenze degli operatori che gravitano nel settore dello spettacolo, un esercito inimmaginabile che si estende dalle agenzie ticket sino al settore del service per i concerti. Per questo occorre un intervento forte della Regione per venire incontro a questa emergenza. Un appello che vedrà unito anche il Consiglio comunale, che non vuole lasciare nel dimenticatoio nessun settore paralizzato dalla mancanza di risorse a causa dell’epidemia e del blocco delle attività produttive legate agli spettacoli».



