Circonvallazione, primo picchetto

Per la realizzazione dell’opera storica per la città sono disponibili 10,5 milioni di finanziamento regionale. Alla consegna dei lavori è stata annunciata la presenza del Sindaco Mario Conoci, con l’Assessore alle opere pubbliche Antonello Peru e l’impresa. La strada percorrerà i circa 2.000 metri che uniranno la parte nord di Alghero statale 127 bis Alghero – Olmedo con la zona Sud ( strada 292 per Villanova Monteleone - Viale della Resistenza direzione Bosa), con una strada urbana a quattro corsie, suddivisa in quattro segmenti separati da rotatorie progettate per consentire l’innesto con le viabilità di quartiere.



