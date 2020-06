Anteprima Musica sulle Bocche nella Grotta di Nettuno

17/6/2020 «Effetto domino per il blocco dei concerti» «Un intervento per evitare la paralisi» è la proposta del presidente del consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco, in un momento nel quale concerti, proiezioni e grandi eventi sono annullati o rinviati a data da destinarsi. Ed il box office di Viale Regina Margherita riapre solo per il rimborso dei biglietti per gli spettacoli previsti nella stagione estiva