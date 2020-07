Cor 10:12 Lucio Marinaro, il ricordo Lions Con trentasette anni di lionismo e di esperienza, ha collaborato per realizzare i service per la comunità locale, per i beni della città e del territorio







Con trentasette anni di lionismo e di esperienza, ha collaborato per realizzare i service per la comunità locale, per i beni della città e del territorio. Lucio Marinaro era molto legato ai giovani e uno dei service a cui teneva particolarmente era quello degli Scambi giovanili e del Campo Giovani. Ogni anno organizzava il campo aiutando decine di giovani provenienti da tutto il mondo a conoscere la nostra bella città e terra. È stato Leo Advisor per tanti anni e ha supportato la sezione dei giovani Lions nel cammino della crescita e dell'innovazione.



Grande è stato il suo apporto in ogni campo in cui i Lions intervengono: da quello legato alla medicina a quello della cultura. Altrettanto importanti sono stati i service e le attività dedicate all'organizzazione di aiuti alle persone che hanno bisogno di un aiuto concreto. Grande sportivo e uomo di cultura, sempre allegro e amante del bel canto, è stato amato da tutti coloro che hanno saputo cogliere la sua intelligenza e la sua capacità di trovare un sorriso anche nei momenti più bui e difficili. Melvin Jones Fellow, ha incarnato appieno lo spirito lionistico. La storia del club potrà vantare di aver avuto un maestro e una guida e gli è riconoscente per la sua grande conoscenza dell'associazione e per il suo grande cuore.



Il Presidente del club Sebastiano Carboni: «In questo triste momento in cui tutto il club si consolida nel ricordo di uno dei suoi fondatori, che ci ha lasciato ma che sarà sempre nel cuore di ognuno di noi, resta la consolazione per quello che di buono Lucio ha fatto per gli altri». Tutti gli amici Lions del Distretto e del resto d'Italia si associano ai sentimenti di dolore e perdita per il caro socio. Ciao Lucio. Ti salutiamo con tanto affetto. I soci e le famiglie del Lions Club Alghero. Commenti Ci lascia Lucio Marinaro. Socio Lions da sempre in prima linea. Come sta Lucio? Parole ricorrenti ogniqualvolta ci si ritrovava agli incontri di Distretto o regionali sia informali sia istituzionali. C'era sempre qualcuno che, non vedendolo, domandava. "Lucio Marinaro, Come sta?" "Che bei ricordi e che Lions appassionato". Queste le parole ricorrenti quando si parlava di Lucio. Proprio un Lions appassionato e sempre tra i primi a spendersi per gli altri.