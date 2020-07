Cor 20:05 Eventi estivi, presentazione al Quarter Giovedì mattina ad Alghero la presentazione del cartellone di eventi per ciò che resta dell´estate in Riviera del corallo. Annunciata la presenza del sindaco e del presidente della Fondazione



Commenti ALGHERO - Si tenta di ripartire per quella che già si preannuncia essere la peggiore stagione di sempre. Dopo la lunga interruzione di tutte le attività durante il particolare momento affrontato, Alghero riparte con gli appuntamenti che da sempre hanno caratterizzato l’estate della Riviera del Corallo. L’Amministrazione Comunale e la Fondazione Alghero, in collaborazione con le numerose associazioni del territorio, presentano il calendario degli appuntamenti dell’estate 2020. La conferenza stampa è prevista per giovedì 2 luglio nella sala conferenze del Quarter, in Largo San Francesco. Gli eventi saranno presentati dal Sindaco Mario Conoci, dal presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu e dall'Assessore al Turismo Marco Di Gangi, alla presenza dei referenti delle associazioni che contribuiscono alla realizzazione del programma.