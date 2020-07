Chirurgia chiude, solo emergenze

20:37 Covid: un nuovo caso in provincia di Sassari Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si è registrato un nuovo caso di positività nell´Isola, che salgono così a 1.370. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto quattro, nessuno in terapia intensiva, mentre sono otto le persone in isolamento domiciliare