«Sui turismi serve un nuovo modello di crescita»

video 6/7/2020 Estate algherese, stagione in profondo rosso: dati Parla Stefano Visconti, presidente Federalberghi per la provincia di Sassari, e fa un quadro completo di quella che sarà la stagione estiva in Sardegna ed in Riviera del corallo in particolare. Imprese ricettive in perdita, sarà durissima: si lavora intorno al 25% rispetto all´estate 2019. L´intervista sul Quotidiano di Alghero