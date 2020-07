Red 13:14 Isili: Nieddu incontra sindaci e cittadini «La Regione è impegnata ad attuare quelle soluzioni strutturali che ridaranno ossigeno al nostro sistema sanitario e ai piccoli presidi oggi in sofferenza», dichiara l’assessore regionale della Sanità







Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu Commenti ISILI - «La Regione è impegnata ad attuare quelle soluzioni strutturali che ridaranno ossigeno al nostro sistema sanitario e ai piccoli presidi oggi in sofferenza». Sono le parole dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, che martedì, ad Isili, nella sede della Comunità montana, ha incontrato i sindaci del territorio del Sarcidano e Barbagia di Seulo ed i membri del comitato “Sanità bene comune”.«È stato un importante momento di confronto - dichiara l’esponente della Giunta Solinas, che precisa - Non esiste un progetto rivolto a smantellare la sanità nei presidi periferici. Al contrario, vogliamo migliorare e potenziare i servizi, in particolare nelle zone disagiate che per troppo tempo hanno subito tagli e mancata programmazione. Sia gli ospedali, sia la sanità territoriale rientrano fra le nostre priorità. I problemi che Isili vive oggi, così come avviene in altre parti dell’Isola, dipendono dalla carenza di specialisti».«Siamo fermamente intenzionati a superare queste difficoltà mettendo in campo ogni soluzione possibile. Lo sblocco del turnover dei medici, così come l’avvio di sessanta concorsi in ambito sanitario, testimoniano la volontà della Regione di dare un forte impulso in questa direzione Abbiamo preso un impegno preciso con i cittadini e intendiamo continuare a lavorare per garantire l’accesso alle cure e il diritto alla salute dei sardi. Non è una strada semplice, né esistono scorciatoie, ma il percorso che stiamo tracciando è quello giusto e non intendiamo tirarci indietro», conclude Nieddu.Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu