Nuovi giochi nei giardini pubblici

Inoltre, sono state ripristinate alcune parti di pavimentazione antitrauma. In questi giorni si proseguirà con altri interventi nell'area di Tottubella e, successivamente, si continuerà nel parco di Via Montello e nel “percorso vita” nel parco Louis Braille, in Via Giuseppe di Vittorio. Commenti SASSARI - Il Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari ha completato i lavori di manutenzione straordinaria delle aree gioco nei giardini pubblici di Viale Italia, dove sono stati rimossi i vecchi giochi, irrimediabilmente compromessi e non più riparabili, e sostituiti con nuovi. I bambini avranno ora a disposizione un nuovo gioco a torre e un dondolo a quattro posti.Inoltre, sono state ripristinate alcune parti di pavimentazione antitrauma. In questi giorni si proseguirà con altri interventi nell'area di Tottubella e, successivamente, si continuerà nel parco di Via Montello e nel “percorso vita” nel parco Louis Braille, in Via Giuseppe di Vittorio.