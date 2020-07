Red 10:21 Infanzia: bando per attività all´aperto Centri educativi ed iniziative di aggregazione per i bambini a Porto Torres: pubblicato il bando per le attività all´aperto. Il progetto è rivolto ad associazioni sportive, culturali, di volontariato e cooperative sociali







L'obiettivo dell’iniziativa è incrementare gli interventi potenziando i centri estivi diurni, i servizi socio educativi territoriali ed i centri con funzione educativa e ricreativa. Attraverso la manifestazione d’interesse, l’Amministrazione comunale potrà ricevere due modalità di proposte: la prima mirata ad interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa; la seconda alla realizzazione di progetti per contrastare la povertà educativa ed implementare le opportunità culturali ed educative dei minori.



