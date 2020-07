Red 20:12 JazzAlguer: sul palco Maltana, De Aloe e Peghin Domani sera, a Lo Quarter, spazio al trio del contrabbassista Salvatore Maltana, con l´armonicista Max De Aloe ed il chitarrista Marcello Peghin, per il terzo appuntamento della terza edizione della rassegna







E si respira l'aria della cittadina sulla Riviera del corallo nella musica di My folks, album dichiaratamente ispirato dai ricordi di famiglia e dell'infanzia, come sottolinea Maltana nelle sue note di copertina: «Mentre mettevo insieme la musica originale che si trova in questo disco pensavo al grande cortile dei miei nonni paterni situato a ridosso del centro storico della mia città, l'Alguèr. Un luogo magico protetto dalle mura della casa della mia grande famiglia, un luogo vivo fatto di zii, cugini e amici, che si animava o si acquietava a seconda del momento della giornata. My folks è davvero il ricordo dei miei cari e così mi sono reso conto che tutto quello che improvvisavo e trascrivevo sul pentagramma mi riportava alla mente i giochi, il profumo della spremitura delle olive che arrivava dal frantoio vicino che riempiva i pomeriggi autunnali o le sere d'inizio estate passate a sentire le storie dei vecchi e le risate di noi bambini all'interno del “corral”». Ricordi, suggestioni, emozioni che l'artista ha fissato in otto composizioni originali ed affidato al riuscito amalgama di questa formazione atipica (contrabbasso, armonica cromatica e chitarra) per essere poi consegnate (insieme a due “cover”) alle tracce dell'album, tra world music e jazz, registrato, mixato e masterizzato negli studi di Cagliari da Marti Jane Robertson, e pubblicato dall'etichetta di De Aloe, la “Barnum for art”.



Biglietti a 10euro, in vendita da Cyrano Libri vino e svago, in Via Vittorio Emanuele 11, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 19 alle 20.30; sabato, botteghino aperto dalle 20.30 a Lo Quarter. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web ticket@jazzalguer.it, o telefonare ai numeri 328/8399504 o 339/1161674. La terza edizione di JazzAlguer ha il contributo e la collaborazione della Camera di commercio di Sassari (nell'ambito del bando “Salude&Trigu”), della Fondazione Alghero, del Comune di Alghero e della Sogeaal-Aeroporto di Alghero, Consorzio turistico Riviera del corallo, Domos-Associazione club di prodotto e Co-House Sardinia;. Tra i media partner, anche Alguer.it.



