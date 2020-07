Red 8:19 Festival del Mediterraneo: Marchionni ad Alghero Prosegue l’edizione numero 20 dell’attività concertistica organizzata dall’associazione “Arte in musica”. Venerdì sera, nella Cattedrale di Santa Maria, è in programma la serata “Dal Barocco al Contemporaneo. Organo, strumento del molteplice”, concerto con un organista d’eccezione







Nella foto: Fabrizio Marchionni Commenti ALGHERO - Venerdì 31 luglio, alle 21, la 20esima edizione della Rassegna internazionale organistica, inserita nel cartellone del “Festival del Mediterraneo-Rassegna di musica e cultura in Sardegna”, propone “Dal Barocco al Contemporaneo. Organo, strumento del molteplice”, quinto appuntamento con il repertorio organistico, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero. Protagonista della serata sarà un organista d’eccezione, il cagliaritano Fabrizio Marchionni, che proporrà un programma con brani di Reger, Bach, Mendelssohn e, in prima esecuzione, una propria composizione, “Piccola messa d’organo”.L’emergenza Covid non ferma le proposte musicali inserite nel programma del Festival, con la direzione artistica del maestro Antonio Mura, e della Rassegna organistica, sotto il coordinamento artistico del maestro Ugo Spanu, organizzati e promossi dall’associazione culturale Arte in musica, con il contributo ed il patrocinio degli Assessorati regionali alla Pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e sport, della Presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, oltre che delle Diocesi di Alghero-Bosa e Sassari, queste ultime con ruolo di supporto logistico, organizzativo e mediatico. L’ingresso al concerto è gratuito.Nella foto: Fabrizio Marchionni