Red 19:51 Auto contro camion: donna salvata tra le lamiere I Vigili del fuoco, con l´ausilio di un´autogru, hanno estratto dall´auto una 54nne, rimasta incastrata tra le lamiere. Subito, il personale medico del 118 ha prestato le prime cure e l´ha trasportata in codice rosso all´Ospedal Brotzu di Cagliari



CAGLIARI – Incidente stradale lungo la Statale 387. Per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti un camion betoniera ed un'autovettura. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari e dal Distaccamento di San Vito.



Gli operatori, con l'ausilio di un'autogru, hanno estratto dall'auto una 54nne, rimasta incastrata tra le lamiere. Subito, il personale medico del 118 ha prestato le prime cure e l'ha trasportata in codice rosso all'Ospedal Brotzu di Cagliari.



La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Per gli accertamenti ed i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri.