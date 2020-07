Red 11:16 Adrianne West inaugura l’International Nora jazz festival Sarà la voce graffiante di Adrianne West ad inaugurare, domani sera, l’11esima edizione dell’International Nora jazz festival, l’appuntamento musicale più prestigioso dell’estate pulese







Il progetto è firmato dall’estro del pianista e compositore Dado Moroni, considerato tra gli ambasciatori del jazz italiano nel mondo. Una commistione di generi, culture e gusti artistici, che trova il suo apice in un quintetto che vede alla compagine ritmica il torinese Enzo Zirilli, considerato uno dei batteristi-percussionisti più creativi e versatili delle ultime generazioni. Featuring della serata l’incandescente voce di Adrianne West, straordinaria vocalist afroamericana al suo debutto nell’Isola, che nella sua carriera artistica ha collaborato con alcuni dei musicisti più famosi della scena jazz mondiale tra cui Alvin Queen, Clark Terry e Johnny Griffin.



Pur con alcune limitazioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19 (nuova posizione del palco, sempre a fianco dell’area archeologica, minor numero di posti e poltrone disponibili), l’Associazione Enti per lo spettacolo ed il Comune di Pula, con il supporto della Regione autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, annunciano una ripartenza che simboleggia la grande volontà di ripresa da parte di artisti, addetti ai lavori e di tutti coloro che ruotano attorno agli eventi musicali e culturali dell’Isola. Uno spirito ed una volontà di ripresa che agli inizi di giugno hanno portato Nora jazz ad aderire con slancio alla rete festivaliera di “Italian jazz platform”, associazione che riunisce otto importanti organizzazioni diffuse in tutta Italia, con l’intento di sviluppare importanti iniziative dal punto di vista dell’educazione musicale, della promozione e della comunicazione del territorio.



