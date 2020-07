Cor 15:14 Fiammata africana sulla Sardegna 45°C Avvisi di condizioni meteo avverse dalle a partire dalle ore 19 del 31.07.2020 e sino alle 19 del 02 agosto 2020. Temperature oltre i 40°C in molte zone dell´Isola.



C. La zona più calda sarà la Sardegna centro-meridionale, in particolare il basso Campidano e le zone interne a ridosso (zona di vigilanza 64). Commenti ALGHERO - Giornate infuocate quelle in corso. La conferma arriva dalla Direzione Generale della protezione civile che ha diramato l'avviso di condizioni meteo avverse dalle a partire dalle ore 19 del 31.07.2020 e sino alle 19 del 02 agosto 2020. Nella giornata di sabato 1 agosto si avranno ancora temperature molto elevate in particolare sulla Sardegna centrale e occidentale, con temperature che in molte località supereranno i 40°C e, localmente, potranno arrivare sino a 44-45°. La zona più calda sarà la Sardegna centro-meridionale, in particolare il basso Campidano e le zone interne a ridosso (zona di vigilanza 64).