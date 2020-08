Red 17:16 Variazioni in jazz ad Alghero Lo spettacolo è in programma domani sera, a Lo Quarter, con il concerto del Michael League-Bill Laurance duo, incastonato nella programmazione dell´estate ed inserito nel cartellone della Stagione di prosa musica & danza 2019-2020 organizzata dal Cedac







Sotto i riflettori, il bassista e compositore californiano Michael League (leader del gruppo internazionale Bokanté, cofondatore di Forq con il tastierista Henry Hey e creatore dell'etichetta GroundUp music) ed il pianista e produttore britannico, autore di colonne sonore per il cinema Bill Laurance (al suo attivo diverse collaborazioni, con il cantautore David Crosby, ma anche con la Wdr Big band of Cologne), che unisce alla solida formazione classica un'autentica vocazione per le note improvvisate, protagonisti di intriganti dialoghi sonori che spaziano tra differenti territori musicali, dall'ambito jazzistico ai canti tradizionali di varie regioni del mondo. Un progetto originale, nato nell'Isola in occasione dei quarant'anni di Jazz in Sardegna e proiettato sul palco de Lo Quarter per un evento speciale (fuori abbonamento) in cui i due artisti si “scambieranno” i rispettivi repertori ed interferiranno sulle tracce dei vari albums realizzati con altre formazioni, alla ricerca di una cifra comune per far risaltare le linee melodiche e gli accordi, le timbriche e le dinamiche del basso e delle tastiere, disegnando nuovi paesaggi sonori ed inventando nuove alchimie.



Un'occasione per i fans degli Snarky Puppy per riascoltare due elementi della band dalle forti ascendenze fusion e funk in una speciale dimensione “cameristica”, sulle note di brani come “December in New York” ed “A night in May”, liberamente ispirata a “Na sera e maggio” di Roberto Murolo, ed alla rielaborazione di celebri temi e metriche della musica popolare del Vicino Oriente e del Mediterraneo. Il felice sodalizio musicale, affinatosi e rafforzatosi nelle performances degli Snarky Puppy, ma anche la profonda e duratura amicizia tra i due artisti, con le “affinità elettive” ed alla condivisione di un'estetica musicale contemporanea aperta alle contaminazioni di generi e stili ed alle diverse suggestioni, si traducono in un perfetto equilibrio tra le due “voci” strumentali, in un'alternanza che si trasforma in intreccio e si risolve in un'ammaliante e travolgente commistione tra suoni e ritmi, con una peculiare inclinazione alla melodia. Un concerto tutto da ascoltare, in cui League (basso elettrico) e Laurance (pianoforte e tastiere) sposando talento e tecnica, rigore e passione, riveleranno le loro molteplici “anime” musicali, riscrivendo su misura per quest'inedita formazione pezzi emblematici dei loro albums ed attingendo ai loro differenti progetti, ma anche all'intero patrimonio musicale, per reinventarli e reinventarsi nel segno della libertà d'espressione.



Variazioni in jazz domani, mercoledì 5 agosto, dalle 20.30, a Lo Quarter di Alghero, con il concerto del Michael League-Bill Laurance duo, incastonato nella programmazione dell'estate ed inserito nel cartellone della Stagione di prosa musica & danza 2019-2020 organizzata dal Cedac nell'ambito del progetto "Alghero, finalmente vacanza", promosso dal Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Sul palco, due esponenti di punta degli Snarky Puppy, ensemble strumentale, fondato nel 2004 proprio dall'allora 20enne League, approdato in vetta alle classifiche con la sua esplosiva miscela di jazz e funk, rock e world music, conquistando in breve tempo, oltre al gradimento del pubblico e positivi riscontri di critica, tre Grammy awards.